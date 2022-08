Politie waarschuwt: ‘Pas op met blote kinderen op vakantiefoto’s’

Wees niet naïef, en let op bij het delen van foto’s van je kinderen op social media. Die waarschuwing geeft de politie, want pedoseksuelen speuren het internet af voor foto’s van ongeklede kinderen.

Amersfoort

‘We zien dat verdachten onderling materiaal delen en daar seksueel over berichten, over wat ze aantrekkelijk vinden en ermee zouden willen doen.’ Dat zei rechercheur bij Team Bestrijding Kinderporno Annemiek van Noord tegen RTL Nieuws. De zoektocht van pedoseksuelen naar vakantiefoto’s van kinderen is populair, omdat het bezit van dat soort foto’s niet strafbaar is.

Van Noord legt uit om wat voor soort foto’s het gaat. ‘Kindjes met zwembroekjes aan in de tuin, of kinderen op een strand waar je net de billetjes van ziet.’ Zulke beelden worden gevonden tussen het materiaal van pedoseksuelen.

Let dus goed op, is het advies van deskundigen. Als je een foto deelt, kijk dan naar de instellingen van het social medi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .