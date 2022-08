Rutte: ik kan zorgen van boeren niet wegnemen

Premier Mark Rutte heeft donderdagmiddag een ‘goed gesprek’ gehad bij een melkveehouder in het Friese Koudum, maar er is ‘grote bezorgdheid’.

Net zoals de twee gesprekken die hij eerder voerde met agrariërs elders in het land was ook dit gesprek heftig, maar de ‘zorgen zijn ook groot en die kan ik niet wegnemen’.

Vrijdagochtend spreken Rutte, minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Henk Staghouwer (Landbouw) onder leiding van Johan Remkes met meerdere boerenorganisaties, waaronder LTO. Dat zal een gesprek worden waarbij, zo verwacht Rutte, zowel de vuisten op tafel gaan als over de inhoud wordt gesproken. ‘Er is een hoop irritatie.’ Het is een belangrijk gesprek, zegt Rutte, maar hij wil daar niet op vooruitlopen.

Een woordvoerder van Johan Remkes, die optreedt als onafhankelijk gespreksleider, zegt dat het goed is dat LTO mede namens een groot aantal andere boerenorganisaties komt praten. ‘Niet praten lost ook niets op.’ Aanvankelijk wilde een groot deel van de aangeschreven belangenbehartigers niet ingaan op de uitnodiging van Remkes voor een verkennend gesprek. Toen LTO besloot toch te gaan, leidde dat tot boze reacties van radicalere clubs, zoals Farmers Defence Force (FDF) en Agractie.

Agractie laat donderdag weten definitief niet aan te schuiven bij Remkes. Volgens voorman Bart Kemp wil premier Rutte geen toezeggingen doen over ‘cruciale’ onderwerpen waar de actiegroep het over wil hebben. Hij zegt dan ook dat LTO niet namens Agractie spreekt, maar een boodschap over zal brengen en terug zal koppelen. In het statement van woensdag, ook ondertekend door Agractie, staat dat LTO ‘in goede afstemming met alle partijen’ spreekt.