Noodopvang asielzoekers van Heerenveen naar Drachten

In Drachten komt een noodopvangplek voor ongeveer 225 asielzoekers. Die komt in de plaats van de huidige opvang in een sporthal in Heerenveen. Die hal is vanaf half augustus weer nodig voor scholen en clubs wanneer het nieuwe schooljaar begint.

Drachten

De asielzoekers worden opgevangen in het Fries Congrescentrum in Drachten. Het is nog niet bekend wanneer de eerste mensen daar terechtkunnen. De asielzoekers mogen er zes weken blijven, en dat kan daarna met nog zes weken worden verlengd. ‘De vluchtelingen komen uit verschillende landen en bestaan uit mannen, vrouwen, kinderen en/of gezinnen’, meldt de gemeente Smallingerland, waar Drachten onder valt, in een brief aan de omwonenden.

Burgemeester Jan Rijpstra zegt in een verklaring dat er sprake is van een acute noodsituatie in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. ‘Ik verwacht van het Rijk dat er dit jaar een structurele oplossing is gevonden voor de grote problemen van opvang in Ter Apel. Daarnaast ben ik van mening dat er meer inspanning geleverd moet worden om asielzoekers -met name veiligelanders- die geen verblijfsvergunning krijgen, terug te sturen naar het land van herkomst’, verklaart het voormalige VVD-Kamerlid.

De noodopvang voor asielzoekers in de Zeelandhallen in Goes blijft mogelijk langer open. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft gevraagd om de opvang te verlengen tot 1 september volgend jaar. De gemeente staat ervoor open en neemt eind augustus een besluit. Goes wil wel dat de omstandigheden binnen verbeteren. ‘Nu is bijvoorbeeld het aantal toiletten en douches minimaal. Ook zijn de bedden verre van comfortabel.’ Daarnaast wil Goes dat de asielzoekers sneller een reguliere plek krijgen. ‘De asielzoekers verblijven soms langer dan een half jaar in de Zeelandhallen, terwijl het de bedoeling is dat zij zo snel mogelijk naar een regulier asielzoekerscentrum verhuizen.’ Ook wil de gemeente dat de asielzoekers de mogelijkheid krijgen om vrijwilligerswerk te doen, zodat ze alvast kunnen beginnen met inburgeren.