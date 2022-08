Meer kinderporno gemeld bij politie, minder bij meldpunt

Het aantal meldingen van kinderporno bij de politie is vorig jaar toegenomen. Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) bracht woensdag juist naar buiten dat het aantal meldingen over onlinekinderpornografie in 2021 bij het Meldpunt Kinderporno fors is gedaald.

Den Haag

Het verschil wordt veroorzaakt door het soort melder, legt de politie donderdag uit. Het EOKM krijgt vooral meldingen van burgers, over beelden van kindermisbruik op servers die in Nederland staan. Ook krijgt het bureau meldingen van buitenlandse meldpunten.

De politie krijgt meldingen van internetbedrijven, via het Amerikaanse National Center for Missing & Exploited Children, dat wereldwijd die meldingen verzamelt. De betrokken internetbedrijven zijn overwegend socialmediaplatforms. In Amerika zijn ondernemingen, zoals Meta (het moederbedrijf van Facebook en WhatsApp), verplicht kinderporno te detecteren en te melden. ‘Facebook speurt bijvoorbeeld zijn pagina’s af op kinderpornografisch beeldmateriaal en zet dit door naar het National Center for Missing & Exploited Children’, zegt Ben van Mierlo, landelijk coördinator Zeden, Kinderporno en Kindersekstoerisme. ‘Dat centrum geeft de melding weer door aan het land waar volgens het IP-adres de betrokken computer staat die de afbeeldingen heeft gepubliceerd. En zo komt het bij de politie.’

Het aantal anonieme meldingen bij het Meldpunt Kinderporno (onderdeel van het EOKM) bedroeg in de eerste zes maanden van dit jaar circa 8100. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 129.000. Het aantal meldingen bij buitenlandse meldpunten over kinderporno op servers in Nederland nam af van 126.000 naar 29.000.

De zeer forse daling van het aantal meldingen bij het EOKM verklaart zowel het bureau zelf als de politie door de druk die op hostingbedrijven in Nederland wordt uitgeoefend. Tegelijkertijd signaleren beide instanties dat de aanpak ertoe leidt dat bedrijven die verboden beeldmateriaal online zetten naar het buitenland vertrekken.

Bij de politie ging het in heel 2021 om 36.000 meldingen. Van Mierlo verwacht dat het aantal dit jaar gaat uitkomen op zo’n 50.000 en voorziet voor de komende jaren een stijging tot boven de 100.000.

Kinderpornografisch materiaal wordt volgens Van Mierlo steeds beter onderzocht, waardoor meer beelden boven water komen. ‘Daardoor stijgen de meldingen bij de politie. Die toename zal nog wel even aanhouden. Naarmate de opsporingstechniek verbetert, zien we over enkele jaren een kentering, is de verwachting. We zullen dan minder aantreffen, omdat het verspreiden van dergelijk materiaal steeds meer te voorkomen is.’