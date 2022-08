Het strand ligt vol met giftige sigarettenfilters, maar dat is niet per se asociaal gedrag

De Nederlandse kust is schoner geworden, maar alsnog telt het gemiddelde strand nog 282 stuks afval per 100 meter − voornamelijk giftige peuken. Met een grijparm gaan de vrijwilligers van de jaarlijkse Beach Cleanup het strandafval te lijf.

Vrouwenpolder

Met technomuziek in zijn draadloze oortjes loopt Jasper Wubben (38) over het strand bij het Zeeuwse dorp Vrouwenpolder. In zijn linkerhand een doorzichtige vuilniszak, in zijn rechter een grijparm. Hij doet op deze zonnige dag mee met de ‘Beach Cleanup’ van Stichting De Noordzee, waarbij vrijwilligers het afval op de Nederlandse stranden opruimen. ‘Het is een beetje meditatief, dat turen in het zand op zoek naar afval.’

Het is de negende, jaarlijkse schoonmaakactie georganiseerd door Stichting De Noordzee. In twee weken tijd ruimen ongeveer tweeduizend vrijwilligers de hele Nederlandse kust op. Bij de vorige acht edities werd in totaal bijna 100 duizend kilo afval opgeruimd. Het strand van Vrouwenpolder is altijd een schoon s..

