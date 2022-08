Finland wil visumregels aanscherpen voor Russen

Helsinki

Het land dat een grens van 1340 kilometer deelt met Rusland bereidt maatregelen voor die eind deze maand moeten worden besproken tijdens een EU-bijeenkomst.

Partijen in het parlement in Helsinki steunen de stap. Maar Finland kan zo’n besluit niet alleen nemen, want er moeten volgens de bewindsman in het hele Schengengebied waarin vrij kan worden gereisd dezelfde richtlijnen zijn.

Finland is het enige EU-buurland van Rusland dat toeristenvisa afgeeft aan Russische burgers, het zijn er vele tienduizenden.