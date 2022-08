Hoogleraar Bas Bloem benadrukt bij patiënten met Parkinson wat zij nog wél kunnen

Bas Bloem (1967) is neuroloog op de afdeling Neurologie van het Radboudumc.

Nijmegen

Neuroloog Anke Snijders weet nog goed hoe in 2009 een patiënt met parkinson op het spreekuur kwam bij hoogleraar Bas Bloem, destijds haar onderzoeksbegeleider op het Radboud UMC. ‘Lopen kon de patiënt nagenoeg niet meer. ‘Maar fietsen gaat wel’, zei hij.’ Dát wil ik filmen, riep Bloem meteen. ‘Anke, haal jij je fiets?’ De video die volgde, waarin de patiënt zonder problemen rondrijdt, is wereldwijd iconisch onder neurologen en leverde een publicatie op in een Amerikaans medisch toptijdschrift.

Bloem, zegt collega-hoogleraar Rob de Bie, heeft een uitstekend oog voor dit soort markante kanten van parkinson. ‘En met zijn enthousiasme en gevoel voor media weet hij als geen ander de ziekte onder de maatschappelijke aandacht te brengen...

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .