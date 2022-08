Etappe 14 - Waarom is het in de Petruskerk zo gezellig en slapen vluchtelingen in een donkere sportzaal?

In de fietsenstalling van sporthal Naestenbest spelen een paar kinderen met ballonnen en stepjes. Vrouwen kijken toe, anderen lopen wat in en uit of roken een sigaret. De honderdtwintig vluchtelingen zijn er nog maar net. Woensdagavond werden ze van de ene noodopvang in Aalst naar een andere in Best gebracht, om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten.