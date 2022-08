‘Draag geen stropdas’, en andere opmerkelijke adviezen die Europese landen geven om energie te besparen

Griekenland: Het is te licht buiten

Een verlicht Akropolis in het holst van de nacht: het is een beeld dat binnenkort verleden tijd is. Griekenland gaat zijn straatverlichting beperken. ‘We moeten allemaal beseffen dat we geen energie kunnen verspillen’, aldus de Griekse minister van milieu en energie. De straatverlichting moet met 10 procent gedoofd worden, en na 03.00 s’nachts moeten de lichten van monumenten uit. Wat als dit te weinig effect heeft? Dan moeten huishoudens rekening houden met het regelmatig uitvallen van stroom, aldus de minister.

Spanje: Draag geen stropdas

De Spaanse minister-president Pedro Sánchez gaf afgelopen week op een persconferentie een opvallende tip om energie te besparen: Draag geen stropdas. Zo heb je h..

