Boeren boycotten Remkes-beraad: alleen LTO gaat naar stikstofgesprek

Dat is de uitkomst van een gezamenlijk overleg van de acht vertegenwoordigers van de gangbare (niet-biologische en niet-circulaire) landbouw, woensdagavond in Nijkerk. Dat de sectorbonden, de Dutch Dairymen Board (belangenvereniging van melkveehouders), Agractie en FDF blijven weigeren met het kabinet in gesprek te gaan, is een grote tegenvaller voor het kabinet. De uitvoering van het stikstofbeleid staat of valt namelijk met de vrijwillige medewerking van boeren.

De vereniging van jonge boeren, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), zal de uitnodiging van Remkes nu waarschijnlijk ook afwijzen. Een NAJK-bestuurslid zei eerder deze week dat de jonge boeren hun deelname zo..

