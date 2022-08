Veteranen WOII niet naar herdenkingen

Amsterdam

Twaalf Amerikaanse veteranen die meehielpen met de bevrijding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog moeten komende maand de herdenking rond operatie Market Garden in Nijmegen missen. Oorzaak is de chaos op Schiphol, meldt het AD. Vanwege hun hoge leeftijd zou dit te intensief zijn. Een aantal veteranen diende onder meer bij de 82nd Airborne Division die in 1944 de Waal bij Nijmegen probeerde over te steken. Ze stuitten daar op fel verzet van de Duitsers. Volgende maand zouden ze bij de herdenking van de ‘Waal Crossing’ zijn in die stad.

