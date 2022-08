Omgekeerde vlaggen alsnog verwijderd

Winterswijk

In het Gelderse Winterswijk zijn woensdag alsnog de omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald die daar door boeren waren opgehangen uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Winterswijk verwijderde de vlaggen die in de bebouwde kom aan gemeentelijke en provinciale eigendommen hingen. Het is niet toegestaan om daar vlaggen aan vast te maken, en bovendien vonden sommige inwoners het omkeren van de vlag kwetsend, aldus de gemeente. Het weghalen van de vlaggen werd vorige week stilgelegd na ernstige bedreigingen.