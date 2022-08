Drie weken op rij minder coronagevallen

De lijn van de corona-epidemie in Nederland blijft dalen. Het gemiddelde aantal positieve tests daalt nu drie weken onafgebroken en staat op het laagste niveau sinds 17 juni. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 2919 positieve coronatests. Voor een woensdag is dat het laagste aantal sinds 8 juni. <

beeld anp

Vrouw betrokken bij verdachte dood is vrij

De 36-jarige vrouw die maandag werd aangehouden vanwege een dodelijk incident onder een viaduct op de N18 bij Haaksbergen is weer vrij. Dat meldde het Openbaar Ministerie woensdag. Er zijn onvoldoende redenen om de vrouw nog langer vast te houden. De politie is nog bezig met het onderzoek naar een mogelijk misdrijf in relatie tot het incident. <

Hof: aanslag Panorama geen gerichte aanval

De aanslag met een raketwerper ruim vier jaar geleden op het gebouw waarin onder meer Panorama was gevestigd, was geen gerichte aanval op het weekblad of op de persvrijheid. Tot die conclusie is het gerechtshof in Amsterdam woensdag gekomen. Net als de rechtbank drie jaar geleden stelt het hof dat sluitend bewijs voor zo’n gerichte aanslag ontbreekt. <

Nederlands aandeel misdaden onderzocht

Het Team Internationale Misdrijven van de politie en het Openbaar Ministerie onderzoeken of Nederlanders betrokken zijn bij misdrijven die zijn gepleegd tegen jezidi’s in Syrië en Irak. Tegen deze religieuze en etnische Koerdische minderheid zijn sinds 2014 door terreurorganisatie ISIS op grote schaal ernstige misdrijven gepleegd. Justitie in Nederland heeft aanwijzingen dat ook Nederlandse uitreizigers hierbij betrokken waren en roept getuigen op zich te melden. <

Meldpunt Kinderporno krijgt minder meldingen

Het aantal meldingen over kinderporno daalt fors. De dalende cijfers tonen aan dat de aanpak van online seksueel kindermisbruik zijn vruchten lijkt af te werpen, concludeert het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) uit de halfjaarcijfers van het Meldpunt Kinderporno. Het aantal anonieme meldingen is in de eerste twee kwartalen van 2022 gedaald met 93 procent vergeleken met vorig jaar. <

Invoering reizen met bankpas vertraagd

De verdere invoering van OVpay, het in- en uitchecken in het openbaar vervoer met bankpas of creditcard, heeft zeker een half jaar vertraging opgelopen. Ook de introductie van een nieuwe ov-chipkaart gaat langzamer dan gepland. Dat meldt de beheerder van het systeem op de website, staat in het AD. De planning was om deze zomer OVpay landelijk in te voeren. De nieuwe ov-chipkaart zou vanaf oktober worden uitgerold. <

beeld anp

Russen willen Zelensky’s geboorteplaats hebben

De Russen willen de geboorteplaats van de Oekraïense president Zelensky veroveren, de Zuid-Oekraïense stad Kryvy Rih. Volgens Oekraïense bronnen bereidt Rusland daar een nieuw offensief voor. In de regio wordt een troepenmacht opgebouwd voor de aanval op Kryvy Rih, aldus het militaire commando van Zuid-Oekraïne. De stad is bekend om zijn staalproductie en ligt op ongeveer vijftig kilometer van de frontlinie. <

Vulkanische uitbarsting vindt plaats in IJsland

In IJsland vindt een vulkanische uitbarsting plaats, niet ver van de plek bij de berg Fagradalsfjall waar vorig jaar een vulkaan zes maanden lang actief was. Op beelden is te zien dat lava uit een spleet in de grond komt. De uitbarsting is op het zuidwestelijke schiereiland Reykjanes, zo’n veertig kilometer buiten hoofdstad Reykjavik. Er was de afgelopen dagen veel seismische activiteit. Volgens de Noorse meteorologische dienst zijn er sinds zaterdag ongeveer tienduizend aardbevingen in het gebied geregistreerd. <

Italië legt beslag op geld architect van Poetin

De Italiaanse belastingpolitie heeft actie ondernomen tegen een bekende Italiaanse architect die voor de Russische president Vladimir Poetin een landgoed heeft ontworpen. Volgens bronnen is voor ruim 141 miljoen euro aan bezittingen van Lanfranco Cirillo in beslag genomen. De fiscale dienst zelf wilde de naam niet bevestigen. <

Iran en VS gaan praten over atoomakkoord

Iran en de Verenigde Staten doen weer een poging het atoomakkoord uit 2015 nieuw leven in te blazen. De Iraanse hoofdonderhandelaar Ali Bagheri Kani en zijn Amerikaanse evenknie Rob Malley worden door hun regeringen naar Wenen gestuurd om verder te praten. De gesprekken worden hervat nadat de bemiddelende EU-buitenlandchef Josep Borell vorige week een nieuwe concepttekst voorstelde. De onderhandelingen over het nucleaire programma zitten al maandenlang muurvast. <

Taliban bevestigen dood al-Zawahiri

Een zegsman van het Talibanbewind in Afghanistan heeft volgens nieuwszender al-Jazeera bevestigd dat de voormalige leider van terreurgroep al-Qaeda is omgekomen. Volgens de VS is hij in het afgelopen weekeinde bij een speciale militaire operatie met behulp van een drone in de Afghaanse hoofdstad Kabul om het leven gebracht. <

Doden bij conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan

Minstens drie militairen zijn gesneuveld door oplaaiende gevechten tussen Azerbeidzjaanse en Armeense troepen in de betwiste regio Nagorno-Karabach, die onder toezicht staat van circa 2000 Russische troepen. Twee Armeense soldaten kwamen om, meldde het leger van Nagorno-Karabach. Aan de kant van Azerbeidzjan overleed één soldaat, zei het ministerie van Defensie. <

VN: onderzoek aanval op krijgsgevangenen

De Verenigde Naties willen de dodelijke aanval op Oekraïense krijgsgevangenen in door Rusland bezet gebied onderzoeken. VN-baas António Guterres hoopt met Oekraïne en de Russen overeenstemming te bereiken over de voorwaarden. Beide partijen vroegen om een onderzoek. Het is nog steeds onduidelijk wat zich vorige week precies heeft afgespeeld in het gevangenenkamp in Olenivka. <

Rabobank blijft achter Barbara Baarsma staan

De Rabobank blijft achter econoom Barbara Baarsma staan, die afgelopen dagen zwaar onder vuur kwam te liggen na uitspraken over een persoonlijk CO 2 -budget. In het tv-programma Op1 herhaalde zij dinsdagavond haar ideeën over hoe CO 2 -uitstootrechten verdeeld zouden moeten worden over de samenleving. ‘Als gedachte-experiment staan wij hierachter. Het is geen werkelijkheid’, zegt een woordvoerster van de Rabobank. <

Schiphol verwacht ook wachtrijen na de zomer

Schiphol verwacht dat de rijen voor de luchthaven in september en oktober niet zullen verdwijnen Dat komt omdat de veiligheidscontrole van bagage en reizigers in de herfstmaanden meer tijd in beslag neemt, ondanks het feit dat er extra beveiligers aangenomen zijn. Schiphol gaat uit van een seizoenseffect. Omdat mensen in de herfstmaanden relatief meer bagage bij zich hebben, bijvoorbeeld truien en jassen, moet er ook meer bagage langs de veiligheidscontrole. Daardoor duurt controleren langer.

beeld anp