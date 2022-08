‘Lokale partijen wisselen snel van coalitiepartner’

Niet de lokale economie, huisvesting of de werkloosheid zorgen voor conflicten. De echte vraag is: kan Jantje met Pietje door één deur? Dat zegt Michiel de Vries, hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. ‘Persoonlijke verhoudingen zijn heel belangrijk in lokale formaties; conflicten tussen politici vormen de grootste drempel om goed beleid te voeren.’ Daarom hebben lokale coalitievormingen nogal wat voeten in aarde. Het Nederlands Dagblad zocht in elke provincie één gemeente uit, die iets karakteristieks weergeeft over de lokale coalitievormingen in Nederland.