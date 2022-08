Etappe 13 - Wie denkt dat alle ijssalons hetzelfde zijn, vergist zich

Als het kwik boven de 30 graden stijgt, zit ik het liefst in alle rust in de schaduw. Maar de fiets van Aan de Ketting verplaatst zich niet vanzelf en dus ben ik genoodzaakt te bewegen, en dat geregeld in de brandende zon. Om het nuttige met het aangename te verenigen, besluit ik me te verdiepen in de verhalen achter enkele ijssalons in de regio tussen Boxmeer en Eindhoven, het traject dat ik deze dag op het programma heb staan. Puffend op mijn fiets houd ik mezelf de verkoelende versnaperingen in gedachten voor en wentel de trappers nog maar eens om.

Wie denkt dat alle ijssalons hetzelfde zijn, vergist zich. Achter dat wat zich op het eerste gezicht aandient – de smetteloze vitrines, de eindeloze rij met smaken ijs – gaan totaal verschil..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .