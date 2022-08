Droogte in Nederland: rioolwater de grond in, woonboten op het droge

Aan de droogte van de afgelopen weken komt met het uitblijven van regen voorlopig nog geen einde. En dat zorgt voor problemen en vraagt in enkele gevallen zelfs om noodmaatregelen. Het Nederlands Dagblad zet een aantal hiervan op een rij.

rioolwater in Zeeland

De droogte is in heel het land voelbaar, maar in de provincie Zeeland nog het meest. De provincie is momenteel het droogst van heel Nederland. Sterker nog, aan de Zeeuwse kust is het niet meer zo droog geweest sinds de zomer van 1976. Om die reden vroeg het waterschap Scheldestromen een paar weken geleden al aan boeren om niet langer water uit sloten en kreken te halen om hun land te besproeien. Maar bij deze naar eigen zeggen ‘uitzonderlijke maatregel’ blijft het niet. De afwezigheid v..

