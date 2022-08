Kamervoorzitter Bergkamp blikt terug op de toespraak van Zelensky: ‘Het was muisstil’

Het ND blikt terug op gedenkwaardige momenten uit het voorbije politieke seizoen. Vandaag: de toespraak van Volodymyr Zelensky in de Tweede Kamer.

President Zelensky van Oekraïne geeft via een videoverbinding een toespraak in de Tweede Kamer. Voorzitter Vera Bergkamp: 'Ik draag het moment van de toespraak met me mee.'

Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer Vera Bergkamp noemt het een ‘historisch moment’. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky sprak de Tweede Kamer toe, op 31 maart. Het was ook een bijzonder moment voor de Kamer, de toespraak in de plenaire zaal was een van de eerste keren dat alle honderdvijftig Kamerleden aanwezig waren.

Dat was lang niet het geval vanwege corona. Bergkamp: ‘De toespraak van Zelensky was voor mij ook historisch, omdat de leider sprak van een land in oorlog. Kiev lag onder vuur, als er een bombardement was geweest, hadden we de toespraak af moeten breken.’

Dat Zelensky de Kamer kon toespreken, had alles te maken met een nieuw artikel in het Reglement van Orde. Die wijziging trad net voor de toe..

