Etappe 12 - Wie denkt dat Nederland vlak is, heeft het helemaal mis

Verslaggevers van het Nederlands Dagblad fietsen deze zomer in estafette door Nederland en doen verslag van hun belevenissen. In de 12e etappe fietst Jasper den Boon.

Wielrenners, mountainbikers, e-bikers, gewone stadsfietsen. Het wordt ogenschijnlijk drukker en drukker op de Nederlandse fietspaden. Op sociale media leidt dit geregeld tot heftige discussies, bijvoorbeeld onder berichten over ongelukken.

Wielrenners zijn asociaal, piepen overal voor en terroriseren de weg in grote groepen. Mountainbikers rijden wandelaars voor de voeten en vernielen de natuur. E-bikers rijden op hun beurt breeduit over het fietspad en horen het niet als een wielrenner belt. Dat zijn wel zo’n beetje de stereotypen over en weer. Maar hoe gaat dat in de praktijk? Maken fietsers dan ook zoveel ruzie?

Vanuit startplaats Nijmegen is het maar een klein stukje trappen naar het Rijk van Nijmegen. Een bekend fietsgebied met ..

