Negen weken betaald ouderschapsverlof. Wat zijn de gevolgen van deze nieuwe regeling?

Wat verandert er precies?

Werknemers hebben sinds dinsdag recht op negen weken betaald ouderschapsverlof. Ouders krijgen gedurende die periode 70 procent van hun salaris uitgekeerd via het UWV. Voorwaarde is wel dat het ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind wordt opgenomen. De hoogte van de uitkering is beperkt tot 70 procent van het zogeheten maximumdagloon: bruto euro 232,90 per dag.

Ook ouders met kinderen die vóór 2 augustus zijn geboren zijn, kunnen in aanmerking komen voor het betaald verlof. Zolang het verlof maar wordt opgenomen na 2 augustus en in het eerste levensjaar van het kind.

Hoe was dit tot nu toe geregeld?

Tot nu toe hadden we..

