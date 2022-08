Rechter aan zet in slepende opvangcrisis

Den Haag

De afgelopen weken sliepen honderden asielzoekers in het gras buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op andere opvangplekken in Nederland ontbreekt het volgens VluchtelingenWerk aan fatsoenlijk eten, een bed, schone sanitaire voorzieningen en privacy.

Al maanden verkeren het Rijk en gemeenten in een impasse over een oplossing voor de opvangcrisis. Met een uitspraak van de rechter wil VluchtelingenWerk, de belangenbehartiger van asielzoekers en vluchtelingen, deze impasse doorbreken. ‘De opvangcrisis is niet het gevolg van een vluchtelingencrisis, maar van politieke keuzes waardoor het asielsysteem al jaren in crisis verkeert.’

Eén van de oorzaken van de impasse is een gebrek aan doorzettingsmacht bij het ..

