Noodbevel na protest van boeren in Almelo

Almelo

Burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo heeft maandagmiddag een noodbevel afgegeven voor het centrum en directe omgeving na een manifestatie van boeren. Een groep mensen verstoorde de openbare orde bij het stadhuis. Ook werden agenten aangevallen. Vier personen zijn aangehouden, meldt de woordvoerster van de gemeente. Twee mensen zijn aangehouden vanwege belediging, een vanwege diefstal door middel van geweld en de vierde persoon is opgepakt vanwege het niet opvolgen van bevelen. Of het om boeren gaat of om leden van groepen sympathisanten is vooralsnog onduidelijk, laat een woordvoerder van de gemeente weten.