Een inbraak met grote gevolgen in Reeuwijk

De dader van de moord op Geertrui Vergeer in 1859 in Reeuwijk zei dat hij slechts een inbraak had willen plegen. Zijn rechter had al eens iemand ter dood veroordeeld.

Op 11 en 12 februari 1860 diende bij het provinciaal gerechtshof van Zuid-Holland een geruchtmakende zaak: de inbraak bij boer Vergeer in Reeuwijk in de nacht van 29 oktober 1859. Tijdens de zitting werd de gang van zaken zorgvuldig gereconstrueerd.

Op 29 oktober om vier uur ’s ochtends had boer Vergeer zijn boerderij verlaten om de koeien in de wei te gaan melken. Bij zijn vertrek had hij niets bijzonders gemerkt. Toen hij later in de ochtend terugkeerde, zag Vergeer een brandende lamp op de tafel in de woonkamer staan. Zijn vrouw was nergens te zien. Herhaaldelijk riep hij haar naam, Geertrui, maar een reactie kreeg hij niet. Vergeer nam de lamp van tafel en ging haar zoeken.

Bij de schuur naast het woonhuis hoorde hij gerochel. ‘D..

