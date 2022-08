Slimme techniek helpt kiezen

Het ND gaat deze zomer een kijkje nemen bij enkele bijzondere en fraaie bibliotheken die Nederland rijk is. Wat hebben ze de samenleving te bieden aan ontspanning en educatie? Vandaag: de bibliotheek van de TU Delft.

Bibliotheek van de TU Delft; in een hoek van de grote zaal is een Virtual Reality-zone ingericht.Â

Al een kwarteeuw is de bibliotheek van de TU Delft een gezichtsbepalend gebouw. Op deze zomerse, maar frisse dag, wordt de typerende grashelling, tevens dakconstructie van het gebouw, niet bezet door groepjes studenten, maar door een koppeltje nijlganzen. Binnen in het gebouw, ontworpen door architectenbureau Mecanoo van Francine Houben, valt de enorme oppervlakte van de bibliotheekzaal op. Her en der zitten groepjes studenten achter hun laptop te werken. Er heerst een serene rust aan de banken met werktafels en de ronde formicatafeltjes met retrostoeltjes eromheen. Langs de glazen wanden zijn tal van vergaderzalen die gratis gereserveerd kunnen worden. De Thomas A. Edisonzaal is voor 9,5 uur bezet. De ernaast gelegen Steve Job..

