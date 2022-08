Mace werd door het Gomarus gedwongen uit de kast te komen. ‘Het OM moet deze school vervolgen’

In juni stelde het OM dat het Gomarus 'de grens van het toelaatbare' had overschreden en voor lhbti-leerlingen een onveilige plek was.

Gorinchem

Mace de With (20) was net vijftien jaar toen ze werd opgesloten in een kamertje op haar middelbare school. Haar mentor dwong De With aan haar ouders te vertellen dat ze verliefd was op een meisje. ‘Ik raakte in paniek. Ik was er helemaal nog niet klaar voor om uit de kast te komen.’

Ze heeft er nu geen slapeloze nachten meer van, maar de gebeurtenissen op het Gomarus houden haar nog wel bezig.

Half juni stelde het OM dat het Gomarus ‘de grens van het toelaatbare´ had overschreden en voor lhbti-leerlingen een onveilige plek was. Het OM-onderzoek bevestigde dat de school leerlingen dwong uit de kast te komen tegenover ouders. Ook moesten leerkrachten homoseksualiteit van leerlingen en collega’s bij het bestuur melden.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .