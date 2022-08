Etappe 11 - Van de SRV-wagen in Aalten tot goedkoop shoppen in Dinxperlo

Verslaggevers van het Nederlands Dagblad fietsen deze zomer in estafette door Nederland en doen verslag van hun belevenissen. In de 11e etappe fietst Margot Berends.

Onderweg koop ik wel een ontbijtje, dacht ik. Maar als ik zie hoe klein station Aalten is, betwijfel ik of hier een winkel te vinden is. Gelukkig zie ik wat men vroeger een SRV-wagen noemde. Rudi Veldboom (64) is de winkelier. Hij doet allerlei plaatsen in de Achterhoek aan en kan daar een goede boterham mee verdienen.

Over een jaar stopt hij er echter mee. Hij heeft nog geen opvolger kunnen vinden. ‘Je moet wel willen werken’, zegt hij. ‘Je moet geen uren kijken. Ik werk zestig tot zeventig uur per week.’ Ik koop een pakje ontbijtkoek en hoor naderhand hoe een klant kennelijk voor iemand anders boodschappen doet. Samen met Veldboom buigen ze zich over het lijstje. ‘Broodbeleg’, lezen ze. ‘Doe maar boterhammenworst’, zegt Veldboom.

T..

