Wat is het nut van nog een coronaprik? Vijf vragen en antwoorden

Wat is het nut van een nieuwe vaccinatieronde?

Volgens immunoloog Marc Veldhoen beschermt een extra prik vooral tegen ziekte als je nog niet volledig gevaccineerd bent en niet tot een kwetsbare groep behoort. ‘Na drie vaccinaties of besmettingen heb je zoveel immuniteit dat je waarschijnlijk niet meer erg ziek wordt van corona, zeker als je jonger bent dan 50. Daarom is het belangrijk dat mensen die nog niet drie keer gevaccineerd of besmet zijn, zich alsnog laten prikken.’

Dat betekent niet dat de extra prik niks toevoegt als je alle vaccinaties al hebt gehad. ‘Door de prik krijgt je afweersysteem een oppepper en zal je minder snel besmet raken en is de kans op milde klachten eveneens kleiner. Daarnaast is de kans kleiner om het virus te ..

