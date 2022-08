Pijn hindert ruim 1 op de 10 Nederlanders bij de normale werkzaamheden

Den Haag

‘We hebben allemaal wel eens pijn. We stoten onze knie of hebben hoofdpijn; misschien omdat de avond tevoren heftig was’, zegt Tanja Traag, woordvoerster van het CBS. ‘Hier gaat het niet om mensen die een dagje pijn hebben, maar om mensen die in een enquête hebben aangeven in de afgelopen vier weken ‘nogal’, ‘veel’ of ‘heel veel’ door pijn te zijn gehinderd bij hun normale werkzaamheden.’ Het gaat dan bijvoorbeeld om werk buitenshuis, huishoudelijk werk, zorg voor de kinderen of het volgen van onderwijs. De resultaten zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête van 2021 en 2020.

Vrouwen worden vaker door pijn belemmerd dan mannen. 15 procent van de vrouwen heeft hier last van, tegen 8 procent van de mannen. ‘We weten dat vr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .