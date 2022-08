Corona blijft zorg ontregelen

Ziekenhuizen verwachten dit najaar een coronagolf en opnieuw uitstel van reguliere zorg door veel extra patiënten en personeel dat uitvalt. Dat meldde het AD zaterdag. De ziekenhuizen kregen ook al te maken met een zomergolf. De hoop was dat het coronavirus in de zomer weinig mensen ernstig ziek zou maken, maar vrijdag lagen toch weer 937 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis. Van hen liggen er 42 op de intensive care. ‘We hebben het nog nauwelijks rustig gehad’, constateert Chantal Bleeker-Rovers, internist-infectioloog in het Radboudumc.