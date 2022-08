Den Haag

Nog onzeker is of de groep vrijdag ook aanschuift bij het verkennende gesprek dat LTO Nederland met Remkes heeft over het stikstofbeleid en waarvoor Agractie ook is uitgenodigd, bevestigde Bart Kemp van de actiegroep zaterdag na berichtgeving van AD en NOS. ‘Remkes heeft vrijdag contact gezocht. Hij wil telefonisch in gesprek en daar hebben we uiteindelijk mee ingestemd’, zegt Kemp. Het verzoek van het gesprek komt dus vanuit de bemiddelaar en gaat volgens Kemp over de gespreksuitnodiging. ‘Maar wij zijn onverminderd kritisch over zijn gesuggereerde onafhankelijkheid. Ik ken geen boer in Nederland die denkt dat hij in dit opzicht onafhankelijk is.’

Voorwaarde voor Agractie om in gesprek te gaan met de bemiddelaar is dat de stikstofnormen in natuurgebieden (de zogenoemde kritische depositiewaarde) uit de stikstofwet moeten. Ook wanneer ‘we alleen onze zorgen op tafel kunnen leggen, heeft het geen nut’, zegt Kemp over de gespreksdeelname vrijdag. ‘Dat heeft het wel als we daadwerkelijk spijkers met koppen kunnen slaan.’