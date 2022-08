IJsseldelta krijgt enorm rietmoeras

Zwolle

Het gaat om een miljoenen-investering in natuurherstel onder de naam Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Dat is een investeringsprogramma van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om ‘watersystemen robuust en toekomstbestending te maken met het doel de biodiversiteit te herstellen en de ecologische waterkwaliteit te verbeteren’.

Hiervoor is de komende tien jaar in totaal 257 miljoen euro rijksbudget beschikbaar. Dat geld gaat naar natuurverbetering in het Waddengebied, de Zeeuwse Delta en langs de grote rivieren. De plannenmakers hebben als doel ‘nieuwe leefgebieden van formaat’ te ontwikkelen op vier plekken langs rivieren in het land. Behalve de IJssel..

