Zorgen over populariteit houtstook door oplopen gasprijzen: ‘Help met isoleren van huizen’

De luchtkwaliteit zal deze herfst waarschijnlijk verslechteren, omdat veel Nederlanders een houtkachel hebben gekocht. Longarts Hans in ‘t Veen vindt dat de overheid aan zet is. Mensen helpen bij het isoleren van hun huis kan voorkomen dat ze hout gaan stoken.

Houtsnippers en boomstammen in een fabriek van Graanul Invest, Europa's grootste houtpelletproducent. (beeld afp / Ivo Panasyuk)

Rotterdam

De Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) ziet de verkoop van open haarden en pelletkachels sterk groeien. Sinds vorige zomer, toen de gasprijzen begonnen op te lopen, is de verkoop van hout- en pelletkachels met circa 30 procent gestegen, meldt de Volkskrant. Haardhout is vanwege de enorme vraag al moeilijk leverbaar.

Longarts Hans in ‘t Veen van het Franciscus Gasthuis & Vlietland begrijpt dat mensen er ondanks de gastekorten en hoge energieprijzen behaaglijk bij willen zitten. ‘Maar dit is niet de juiste weg. Er komt met houtstook veel fijnstof vrij en kankerverwekkende stoffen: PAK’s, roet en teer. Als je geïmpregneerd hout of behandeld hout verbrandt, komen er ook nog andere ster..

