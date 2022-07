Boze boeren dreigden in 1672 de stad Schoonhoven in brand te steken

1572 / 1672 is een serie over ‘de geboorte van Nederland’ in 1572 en het Rampjaar 1672. Beide onderwerpen wisselen elkaar wekelijks af. Aflevering 17: de Hollandse waterlinie.

Water speelt een beslissende rol in de wereldgeschiedenis. Zonder het water van de Schelfzee was de uittocht van het volk Israël uit Egypte niet doorgegaan. Zonder het water van de Noordzee had Engeland in 1940 geen stand gehouden tegen Hitler. En zonder het water van de Hollandse Waterlinie was de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1672 door de Zonnekoning onder de voet gelopen. ‘Op de watervlakten van Holland is de vrijheid van Europa gered’, meende Jan de Rek, schrijver van een populair geschiedenisboek over de Republiek, Prinsen, patriciërs en patriotten.

In juni 1672 was het leger van de Franse koning Lodewijk XIV bij Lobith het land binnengevallen en zonder tegenstand van betekenis naar het westen doorgestoten. Amersfoort ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .