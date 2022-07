De Curaçaose politie heeft vrijdag het signalement bekendgemaakt van de Nederlandse toerist die sinds woensdag wordt gezocht in een natuurgebied op het eiland. Het gaat om de 45-jarige Daniel Dresden uit Leiden. De man keerde dinsdag na een wandeling in de omgeving van Playa Jeremi niet meer terug bij zijn gezin. <

Protestvlaggen Flevoland moeten in maand weg

Demonstrerende boeren in Flevoland krijgen nog ruim een maand de tijd om hun opgehangen protestvlaggen zelf weg te halen. De provincie en de zes gemeenten in Flevoland vragen de boeren om de vlaggen en de protestborden voor 6 september te verwijderen uit de openbare ruimte. Na 6 september worden de borden en vlaggen weggehaald. <

Politie doet aanhouding bij dumpen afval op A18

De politie heeft donderdagavond een 42-jarige verdachte uit de gemeente Oost-Gelre aangehouden voor het dumpen van afval op de A18 bij Westendorp. Hij is op heterdaad betrapt en direct aangehouden, zo meldt de politie vrijdag. Hij zit nog vast. Op meerdere snelwegen in het land zijn afgelopen dagen hooibalen, mesthopen en autobanden gedumpt. <

beeld anp

Burgemeester Oldebroek doet aangifte intimidatie

De burgemeester van Oldebroek, Tanja Haseloop-Amsing, heeft aangifte gedaan van het dumpen van strobalen in haar tuin deze week en het planten van een vlag voor haar huis door twee mannen twee weken geleden. Haseloop-Amsing wordt geïntimideerd sinds de gemeente aankondigde omgekeerde vlaggen die aan eigendommen van de gemeente hangen weg te halen. <

Van der Plas niet bedreigd door boeren

BBB-leider Caroline van der Plas zegt op Twitter niet persoonlijk bedreigd te worden door boeren. Uit welke hoek de bedreigingen wel komen, vermeldt ze niet. De politica liet donderdag weten al haar publieke optredens te schrappen, omdat zij doodsbedreigingen had gekregen. ‘Ik voel me niet veilig op dit moment’, zei ze toen. Ze staat in contact met de beveiliging van de Tweede Kamer, die er volgens haar ‘bovenop zitten’. <

beeld anp

Natuur zorgt zelf voor vaargeul naar Ameland

De natuurlijke dynamiek in de Waddenzee heeft gezorgd voor een nieuwe vaargeul van het Friese Holwerd naar Ameland. De nieuwe geul blijkt geschikter dan de route die tot nu toe wordt gebruikt, aldus Rijkswaterstaat. Na enkele ingrepen vanwege de veiligheid gaat onder andere de veerdienst naar het Waddeneiland de nieuwe route gebruiken. De natuurlijke geul ligt ten westen van de tot nu toe gebruikte route. <

Nederlanders verdeeld over azc in gemeente

Circa een op de drie Nederlanders (34 procent) ziet het zitten als er een asielzoekerscentrum in hun gemeente (bij)komt. Tegelijkertijd vindt een even groot deel (35 procent) dat niet oké. Dat meldt Ipsos, die een steekproef deed onder meer dan duizend stemgerechtigde Nederlanders. De rest van de ondervraagden weet het niet, of blijft neutraal. <

35 miljoen aan coke gevonden in haven

De douane heeft in de haven van Rotterdam bij diverse controles in totaal 475 kilo cocaïne onderschept, met een straatwaarde van ruim 35 miljoen euro. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. De controles werden vorige week vrijdag en in de nacht van donderdag op vrijdag gedaan. Op 22 juli vonden douaniers in een container met afvalmateriaal, afkomstig uit Colombia, tien grote bundels met driehonderd pakketten coke, met een gewicht van 300 kilo. <

Passeerverbod op Geldersche IJssel

Op delen van de Geldersche IJssel geldt een passeerverbod voor schepen. De waterstand in de rivier is zo laag dat er maar één schip tegelijk door de smalle vaargeul kan, aldus Rijkswaterstaat. De maatregel blijft gelden totdat het waterpeil in de rivieren weer gaat stijgen. Op alle grote rivieren behalve de Maas heeft de scheepvaart last van verminderde vaardiepte doordat de waterstand steeds verder zakt. <

College: opvang alleen Oekraïners verboden

Door uitsluitend opvangplekken beschikbaar te stellen aan Oekraïense vluchtelingen maken gemeenten ongerechtvaardigd onderscheid en dus discrimineren ze. Daarop wijst het College voor de Rechten van de Mens. Om de crisis in de asielopvang het hoofd te bieden, opperde staatssecretaris Eric van der Burg als noodoplossing om gemeenten toe te staan alleen vluchtelingen uit Oekraïne op te nemen maar geen asielzoekers uit andere landen. Maar het is verboden zo’n onderscheid te maken. <

Spanje doet stropdas in ban om energie te sparen

Spanje doet de stropdas in de ban om energie te sparen. Door een wat losser hemd hoeft de energieverslindende airco niet zo hoog, luidt het betoog van premier Pedro Sanchez in deze periode van hittegolven en een dreigend energietekort door de Russische oorlog in Oekraïne. Sanchez heeft zijn ministers, ambtenaren en werknemers in de particuliere sector gevraagd te stoppen met het dragen van stropdassen. <

Spanje: eerste dode door apenpokken in Europa

In Spanje wordt het eerste sterfgeval door apenpokken in Europa gemeld. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigde het overlijden als gevolg van de ziekte, aldus de krant El Mundo. Spanje geldt als zwaar getroffen door de ziekte. Brazilië meldde eerder het eerste sterfgeval buiten Afrika door het apenpokkenvirus. <

Smith: ‘diep berouw’ voor slaan Chris Rock

De Amerikaanse acteur Will Smith heeft zijn excuses aangeboden voor het slaan van komiek Chris Rock tijdens de uitreiking van de Oscars. ‘Er is geen enkel deel van mij dat denkt dat dit de juiste manier was om mij te gedragen’, zegt Smith in een video. Smith stormde tijdens de uitreiking in maart het podium op toen Chris Rock een grap maakte over het kale hoofd van zijn vrouw, die lijdt aan de haarziekte alopecia. <

beeld anp

Meer doden in Iran na nieuwe overstromingen

In Iran zijn opnieuw mensen omgekomen als gevolg van noodweer. Vlak bij de hoofdstad Teheran stierven ten minste 24 mensen na zware regenval en overstromingen, melden lokale autoriteiten. Ook zijn er ten oosten van de stad aardverschuivingen gemeld. <

Dodental Kentucky door overstromingen loopt op

Overstromingen na aanhoudende regenval in de Amerikaanse staat Kentucky hebben aan minstens vijftien mensen het leven gekost. Meerdere mensen worden nog vermist. Gouverneur Andy Beshear heeft voor delen van de staat de noodtoestand uitgeroepen. Hij vreest dat het dodental nog verdubbelt en dat ook kinderen de overstromingen niet hebben overleefd. In het gebied wordt nog meer regenval verwacht. <

Acht doden door brand in hostel in Moskou

Bij een brand in een hostel in Moskou zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. ‘Tralies voor de ramen zorgden ervoor dat mensen niet konden ontsnappen, dat is de belangrijkste oorzaak dat mensen zijn gestorven’, zei het waarnemend hoofd van de Moskouse hulpdiensten, geciteerd door staatspersbureau TASS. <

Duitsland: Nord Stream 2 openen geen optie

Voor Duitsland is het geen optie om gaspijpleiding Nord Stream 2 te openen nu Rusland via Nord Stream 1 minder gas levert. Volgens minister van Economische Zaken Robert Habeck zou dat de Russische president Vladimir Poetin in de kaart spelen. ‘Daarom is het in mijn ogen verkeerd en geen optie.’ In plaats daarvan wil Habeck dat de overgang naar duurzame energie sneller gaat. <

beeld anp

1,6 miljard geïnvesteerd in hoogspanningsnet

Netbeheerder TenneT heeft dit jaar al 1,6 miljard euro gestoken in het hoogspanningsnet. Daarmee moet het netwerk de energietransitie beter kunnen faciliteren. Die overgang naar schone energie zorgt voor meer vraag naar stroom van huishoudens en bedrijven. Ook wordt er door die overgang op meer plekken stroom geproduceerd en verandert het gebruik van het hoogspanningsnet. <

Instagram draait na kritiek wijzigingen terug

Na een week waarin de kritiek steeds harder aanzwol, heeft Instagram besloten een aantal omstreden wijzigingen terug te draaien. Instagram-baas Adam Mosseri zegt donderdag in een interview met het Amerikaanse Platformer dat de wijzigingen, waarmee het sociale medium meer op TikTok ging lijken, voorlopig van de baan zijn. Instagram liet eerder deze maand weten dat gebruikers meer video’s en foto’s te zien krijgen die zij volgens algoritmes leuk kunnen vinden. <

Verkoop smartphones sterk gedaald

De wereldwijde verkoop van smartphones is in het tweede kwartaal naar het laagste niveau gedaald in twee jaar. Dat meldde marktonderzoeker Canalys. Met name in China stond de verkoop onder druk door de coronalockdowns, maar ook elders is de vraag zwakker omdat consumenten vanwege de hoge inflatie en zorgen over een economische recessie de hand meer op de knip houden. <

beeld anp

VDL Nedcar kan langer voor BMW werken

VDL Nedcar kan vier maanden langer auto’s in Born maken voor BMW. Het bedrijf heeft een nieuwe overeenkomst gesloten met BMW waarin dat is afgesproken, maakte de provincie Limburg vrijdag bekend. De eerder afgesproken einddatum voor de productie van met name MINI’s is daarmee verschoven van 1 november 2023 naar 1 maart 2024. Intussen gaan onderhandelingen met andere automerken een beslissende fase in, heeft het bedrijf aan de provincie laten weten. <

Helft meer leden Basic-Fit in jaar tijd

Basic-Fit heeft bijna de helft meer leden dan een jaar geleden rond deze tijd. De sportschoolketen verwacht aan het einde van dit jaar bij al langer bestaande vestigingen weer evenveel leden te hebben als voor de uitbraak van de pandemie. Vorige maand boekte Basic-Fit weer de eerste winst in ruim twee jaar tijd. <

Heijmans heeft last van stikstofproblemen

Bouwer Heijmans heeft last van de stikstofproblematiek in Nederland. Volgens het bedrijf zorgt ‘de voortgang in het stikstofdossier’ vooral voor problemen bij grote infrastructuurprojecten, waardoor de bedrijfswinst daaruit in de eerste helft van dit jaar met ruim de helft terugliep. Aan het bouwen van woningen hield Heijmans wel meer geld over dan een jaar geleden. <

Vos verovert in zesde etappe tweede ritzege

Marianne Vos heeft haar tweede ritzege veroverd in de Tour de France Femmes. De geletruidraagster van Jumbo-Visma verstevigde daarmee haar leiding in het algemeen klassement. Vos bleef na een etappe van Saint-Dié-des-Vosges naar Rosheim over 128,6 kilometer in een sprint van een grote groep Marta Bastianelli uit Italië en de Belgische Lotte Kopecky voor. Vos won eerder de tweede etappe in de Tour de France. <