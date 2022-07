Huisartsen niet blij met bericht over herhaalprik

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is niet blij dat het ministerie van Volksgezondheid nu al een nieuwe vaccinatieronde tegen het coronavirus heeft aangekondigd. ‘We hadden afgesproken dat de voorwaarden, timing en proces vooraf helder zouden zijn. Nu ontstaat er onrust die niet had gehoeven.’

Utrecht

Mensen met een hoger medisch risico en zorgpersoneel met patiëntencontact zijn als eersten aan de beurt voor de herhaalprik. De eerste groep bestaat uit patiënten die ook elk jaar voor de griepprik worden uitgenodigd. Huisartsen moeten die selecties maken, maar hoe het proces nu gaat verlopen is niet duidelijk, stelt de LHV. Het roept volgens de vereniging vragen op bij de huisartsen en patiënten.

‘Huisartsen kunnen een belangrijke rol spelen, als er rekening wordt gehouden met de uitvoerbaarheid en ze goed ondersteund worden’, zegt huisarts en LHV-bestuurslid Guus Jaspar. ‘Het kan het ministerie van VWS niet ontgaan zijn hoe hoog de druk op de huisartsenzorg momenteel is. Houd daar dan ook rekening mee in je besluitvorming en communicatie.’

De LHV zegt dat huisartsen in 2022 zouden helpen met de selectie van medische risicogroepen, als daarbij werd voldaan aan randvoorwaarden. Zo willen de huisartsen duidelijkheid over de vergoeding voor de tijd die het kost en voldoende voorbereidingstijd, zeker ook aangezien de praktijken in de vakantieperiode minder bezet zijn. Daarnaast willen ze dubbel werk voorkomen, door de uitnodigingen voor de coronavaccinaties tegelijk met die voor de griepprik te versturen. Ook is het fijn als de uitnodigingen verstuurd kunnen worden via een verzendhuis. ‘Die randvoorwaarden zijn nu nog niet geregeld.’

nieuwe golf

Zorgminister Ernst Kuipers meldde vrijdag in een Kamerbrief dat alle 12-plussers naar verwachting vanaf half september een herhaalprik tegen het coronavirus kunnen krijgen. Volgens Kuipers is de herhaalprik nodig om de bescherming tegen de ziekte en sterfte op peil te houden. Het kabinet houdt rekening met een nieuwe coronagolf in het najaar.

Het is onduidelijk welke vaccins er precies worden toegediend bij de nieuwe ronde, maar de bedoeling is dat het zogenoemde bivalente vaccins zijn. Dat zijn vaccins die tegen meerdere varianten van het coronavirus tegelijk moeten beschermen. Fabrikanten Moderna en BioNTech/Pfizer hebben inmiddels zo’n prik klaarliggen.