Veel ziekte personeel van COA in Ter Apel

Den Haag

Volgens de zegsman wordt dit hoge ziekteverzuim veroorzaakt door een veel te hoge werkdruk. Die hoge werkdruk komt door de enorme toestroom bij Ter Apel, waar naast de COA-opvang het aanmeldcentrum zit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Bij Ter Apel was het de afgelopen tijd zo druk dat er zelfs mensen in de buitenlucht moesten slapen. Daarbij hebben deze asielzoekers, gevlucht voor oorlogsgeweld ‘of andere vreselijke situaties’, volgens hem ook nog eens veel aandacht nodig. ‘Het was de afgelopen maanden veel te druk, met weinig uitzicht op verbetering voor de medewerkers’, aldus de woordvoerder.

Vorige week gaf het COA al aan dat het duidelijk is dat de asielopvang in Nederland is vastgelopen. ‘Voor de medewerkers in Ter Apel is het niet vol te houden om onder deze omstandigheden het werk te blijven doen. COA-medewerkers in het hele land leven met hen mee en ervaren zelf ook dat ze soms over grenzen heen gaan. Dat geldt ook voor de bewoners, van wie velen van de ene crisisnoodopvang naar de andere gaan of langere tijd in evenementenhallen moeten verblijven met gebrek aan privacy.’