Lavrov wil praten over gevangenenruil

Tasjkent

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov komt binnenkort met een datum voor een telefoongesprek met zijn Amerikaanse collega Antony Blinken. Het wordt hun eerste gesprek sinds de Russische aanval op Oekraïne op 24 februari. Belangrijkste onderwerp is een mogelijke ruil van gevangenen. De veroordeelde Russische wapenhandelaar Viktor Bout zou dan worden vrijgelaten als basketbalspeelster Brittney Griner en de voor spionage veroordeelde Paul Whelan naar huis mogen. Lavrov wil ook praten over het recente akkoord over graanexport vanuit Oekraïne.