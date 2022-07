Russische priester valt Oekraïense collega aan

Tomashpil

Pater Anatoly Dudko, een priester van de Orthodoxe Kerk van Oekraïne (OCU), sprak afgelopen week tijdens de uitvaart van een Oekraïense soldaat in zijn woonplaats Tomashpil. Op het moment dat zijn toespraak de vorm kreeg van een tirade, onderbraken verschillende aanwezigen de priester. Dudko was kritisch en deed politieke uitspraken. Zo drong hij er bij de luisteraars op aan om de denominatie van het Patriarchaat van Moskou, die verbonden is met de Russische Federatie in de Tomashpil-gemeenschap, te verlaten. Op een livestream-video, die de afgelopen week viraal is gegaan, is te zien hoe de Russische priester Mykhailo Vasylyuk naar voren stapt en uithaalt naar Dudko met het grote kruis dat om zijn hals hangt. Na een korte ..

