Niet alleen planning, ook ritjes

Om de pijn van de personeelstekorten te verzachten, vragen bedrijven hun kantoorpersoneel uitvoerend werk te doen. Bij personenvervoerder Van Driel in Oss vult Mascha Geuze, die eigenlijk het rooster maakt, de gaten in het rooster door zelf achter het stuur te kruipen.

Oss

‘Ik zei nog zo: geen elektrische auto.’ Mascha Geuze (50) zucht hoorbaar boven de kakofonie van piepjes in de hagelwitte Kia uit. Ze had alles nog zo zorgvuldig voorbereid: vanmorgen om zeven uur vertrok ze al uit Bemmel om op tijd bij haar ophaaladres in Oss te zijn, via Google Maps reed ze gisteren alvast denkbeeldig de route. Maar nu staat ze stil in een vinexwijk met een auto die maar blijft roepen dat ze naar de ‘P’ moet schakelen. Als ze dan ook nog eens voor de verkeerde deur blijkt te staan, constateert ze: ‘Dit zijn toch ook de zenuwen.’

Ze besloten te gaan rijden na een noodkreet van hun bazen Maarten en Maurits van Driel. Met een tekort van honderd chauffeurs op een personeelsbestand van duizend mensen zagen vader en zoon zi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .