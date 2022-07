Etappe 10 - Hoe protesteren de boeren van Winterswijk?

Verslaggevers van het Nederlands Dagblad fietsen deze zomer in estafette door Nederland en doen verslag van hun belevenissen. In de 10e etappe fietst Ilse Brandemann.

‘Vanuit Dordrecht? Waarom fiets je dan vanaf Enschede naar Winterswijk?’ De jongen die me in de stromende regen helpt om het zadel lager te zetten, begrijpt er niets van. Ik moet er ook even over nadenken. Waarom had ik me ook alweer voor deze ‘zomerserie’ opgegeven?

De eerste tussenstop is na nog geen kilometer, bij de Action, voor een regenponcho. Gewikkeld in groot roze plastic - dat ook nog eens heel veel lawaai maakt in de wind - fiets ik van Enschede naar Winterswijk.

Vanaf Haaksbergen ben ik blij dat mijn voorganger Marco de fietsband heeft laten repareren. Ik fiets zowel onroad als offroad; en een bos waar in de verste verte geen huis te zien is, lijkt me geen fijne plek om stil te staan. Na zes omgekeerde vlaggen, kom ..

