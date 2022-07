Hoe klinkt het ‘Ruttiaans’? ‘Hij spreekt woorden met plezierige souplesse uit’

Van minister-president Mark Rutte is bekend dat zijn behendige taalgebruik hem verschillende keren heeft behoed voor de uitgang. Het Ruttiaanse ‘ik heb er geen actieve herinnering aan’ is er een voorbeeld van. Maar hoe klinkt het ‘Ruttiaans’ eigenlijk?

Amersfoort

‘Mijn primaire eerste gevoel is: lazer zelf op, ga zelf terug naar Turkije. Pleurt op, zou ik in plat Haags zeggen.’ Ruige taal, gesproken door premier Mark Rutte, ruim vijf jaar geleden. Zo’n uitspraak is eigenlijk niets voor de man die deze week de langstzittende premier van Nederland is, vindt taalkundige Marc van Oostendorp. Weliswaar spaarzaam, maar uitspraken als ‘gladiolen’ en ‘ze moeten hun bek houden’, kwamen de afgelopen twaalf jaar wel uit zijn mond.

Normaal blinkt minister-president Mark Rutte juist uit in informeel taalgebruik, vindt Van Oostendorp. En dat doet hij zonder plat te zijn. Bijvoorbeeld tegen PVV-leider Geert Wilders in september 2011: ‘Doe zelf eens normaal, man.’ Daaruit blijkt nog iets..

