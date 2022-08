Niet Duitsland of Frankrijk, maar Syrië als vakantieadres: ‘De bevolking kan onze euro’s goed gebruiken’

Dorpjes bezoeken, cultuur snuiven en wijn proeven: het klinkt als een vakantie in de Provence. Maar het kan ook in Syrië. Reisleider Rik Brinks biedt met zijn reisbureau CultureRoad vakanties aan in ‘avontuurlijke’ landen als Pakistan of Noord-Korea, en sindskort ook Syrië. ‘Als het er gevaarlijk was, zou ik er ook zelf niet heengaan.’