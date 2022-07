Nieuwe vaccinatieronde van start, coronaprik voor 12-plussers halverwege september beschikbaar

Iedereen van twaalf jaar en ouder kan vanaf de tweede helft van september een herhaalprik tegen het coronavirus halen. Dat schrijft coronaminister Ernst Kuipers vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Vanaf halverwege september is de prik beschikbaar

Het kabinet geeft hiermee gehoor aan het advies van het OMT-Vaccinaties, dat een nieuwe vaccinatieronde adviseerde. Het kabinet erkent dat het hoogtepunt van de coronacrisis waarschijnlijk al voorbij is, maar houdt toch rekening met een nieuwe coronagolf in het najaar. Als eerst aan de beurt zijn zorgmedewerkers uit de eerste linie en mensen met een zwakke gezondheid. Als deze groep geweest is, kan iedereen vanaf twaalf jaar de herhaalprik halen. Net als bij voorgaande vaccinatierondes gaat de GGD de prikken zetten. Mensen die jaarlijks hun griepprik halen en jonger zijn dan 60, kunnen de prik bij hun huisarts bemachtigen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .