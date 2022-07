Ouddorp heeft schoonste strand van Nederland

Het strand in het Zuid-Hollandse Ouddorp is uitgeroepen tot het schoonste strand van Nederland, zo werd donderdagmiddag bekend bij de prijsuitreiking van de jaarlijks terugkerende strandverkiezingen. ‘De landelijke titel winnen is de bekroning op ons werk. We hebben prachtige stranden in onze gemeente, en dat willen we graag zo houden’, meldt wethouder Berend Jan Bruggeman van de gemeente Goeree-Overflakkee, waar Ouddorp bij hoort. Hij sprak zijn dank uit aan de vrijwilligers die zwerfvuil ophalen en de medewerkers van de gemeente ‘die zorgen dat een strand er na een warme zomerdag weer tiptop uitziet. Dank ook aan alle strandgasten die - zoals het hoort - hun afval opruimen.’ Ouddorp sleepte de prijs ook al in 2018 in de wacht. Paviljoen Sjoerd op Ameland werd uitgeroepen tot het Beste Paviljoen van 2022. De verkiezingen worden georganiseerd door Strand Nederland en Rijkswaterstaat, ondersteund door onder meer Koninklijke Horeca Nederland en het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen.