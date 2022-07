Staatssecretaris: cruiseschepen met vluchtelingen toch niet op open zee

Den Haag

De drie schepen die het kabinet wil inzetten voor de opvang van asielzoekers zullen niet op open water voor anker gaan. In afwijking van een fel bekritiseerde aankondiging vorige week, concludeert het kabinet nu dat ‘het lastig is om de schepen te bevoorraden, er veiligheidsrisico’s aan opvang op zee kleven en het niet mogelijk is om te allen tijde een pendeldienst tussen het schip en de kade in te richten’. Dat heeft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Het plan om drie gehuurde schepen te laten aanmeren wordt wel doorgezet. Het eerste schip komt, ‘zoals het er nu naar uitziet’, in de gemeente Velsen te liggen. Van der Burg denkt dat het per 1 septembe..

