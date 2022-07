Boerenorganisatie LTO akkoord met ‘verkennend gesprek’ na toezegging van Rutte

Den Haag

LTO-voorzitter Sjaak van der Tak stelt dat premier Mark Rutte hem in een telefoongesprek heeft toegezegd dat er voor het kabinet ‘geen taboes’ zijn. Dat had LTO ook als voorwaarde gesteld. Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) blijft voorlopig bij de eerdere weigering om aan te schuiven. Voorzitter Mark van den Oever heeft er geen goed woord voor over dat LTO dat wel doet. ‘Ook binnen de landbouw zijn er mensen die het niet hebben begrepen’, zegt hij over Van der Tak en de LTO. FDF vindt dat het kabinet de plannen en doelen eerst van tafel moet halen.

De actiegroep Agractie had donderdag nog geen besluit genomen over deelname aan het overleg. Beide clubs zijn sceptisch over Remkes, omdat die eerder heeft geadviseerd fors in..

