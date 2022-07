Die bedreigers zijn geen boeren, zeggen ze in Oldebroek. ‘Dat zijn mensen, die hebben de kop gek’

Het kleine Oldebroek is groot nieuws sinds de burgemeester zich uitsprak over de intimidaties aan haar adres. Hoe denken de inwoners van de Gelderse gemeente over de felle boerenprotesten?

De Dorpskerk in Oldebroek, waar de burgemeester bedreigd is vanwege het weghalen van vlaggen van protesterende boeren. (beeld Freek van den Bergh)

Oldebroek

De meerderheid is in Oldebroek niet zwijgend, ze is anoniem. Er zijn immers genoeg inwoners van het dorp waarvan de burgemeester deze week werd bedreigd die vinden dat de boerenprotesten een duidelijke grens hebben overschreden. Ze vinden het dumpen van asbest op snelwegen, laat staan het intimideren van bewindslieden, van de zotte.

Maar om dat nou met je naam en toenaam in de krant te zetten, dat is nu net weer een stapje te ver. Want ja, die bedreigingen, hè?

‘Het is ook een beetje de volksaard hier in de buurt. Liever niet te veel zeggen, want misschien wordt het verkeerd opgevat’, zegt burgemeester Tanja Haseloop-Amsing (VVD) van Oldebroek, die eerder deze week op zowel tv als in de Volkskrant vertelde meerdere bedrei..

