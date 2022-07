Etappe 9 - ‘Als je de boeren tegen je hebt, ben je nog niet klaar’

Verslaggevers van het Nederlands Dagblad fietsen deze zomer in estafette door Nederland en doen verslag van hun belevenissen. In de 9e etappe fietst Marco van den Berg.

Soms zit het mee. En soms ... Woensdag ben ik in allerijl naar Amersfoort gereden om de fietssleutels over te nemen van collega Auke van Eijsden. Die had hij - kan gebeuren - thuis laten liggen tijdens zijn beurt voor Aan de ketting. Auke is woensdag met een OV-fiets gestrand in Almelo. De redactiefiets staat echter nog keurig bij station Coevorden, waar collega Hilbert Meijer ‘m dinsdag had achtergelaten. Die moet ik dus eerst ophalen. Hopelijk past-ie achter in de auto, zodat ik daarna naar Almelo kan.

Eenmaal op station Coevorden blijkt de voorband lek. Ook dat nog. De fiets kan net in de auto, maar ik moet dus in Almelo eerst langs een fietsenmaker. Die zit niet bij het station, maar achter in het centrum. Lopen dus, met de fiet..

