De tandartsbus kan voor kwetsbare kinderen een uitkomst zijn, maar juist zij zijn moeilijk te bereiken

Kinderen uit kwetsbare groepen gaan vaak niet naar de tandarts, ook al is mondzorg voor minderjarigen gratis. Een tandartsbus langs scholen sturen kan soelaas bieden, denkt minister Schouten. Dat klinkt als een snelle oplossing, maar het is makkelijker gezegd dan gedaan.

Boxtel

Aan de vooravond van zijn militaire dienst bedacht Silvo Steenkamer, nu directeur van basisschool de Vorsenpoel in Boxtel, dat het tijd werd om ook eens naar de tandarts te gaan en zo de militaire keuring voor te zijn. Hij was 17 en ‘zwaar de klos’. Sindsdien is Steenkamer bang voor de tandarts. In tegenstelling tot zijn leerlingen, die opgewekt het trappetje van de hypermoderne schooltandartsbus op huppelen die aan de rand van het schoolplein geparkeerd staat.

grote steden

Hoewel mondzorg voor kinderen tot 18 jaar gratis is, gaat 1 op de 5 niet naar de tandarts, blijkt uit onderzoek van zorgcijferorganisatie Vektis. In grote steden zoals Rotterdam is dat zelfs 30 ..

