VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans over de asielcrisis: ‘We hebben het maximale echt bereikt’

Er komen geen cruiseschepen op zee voor de opvang van vluchtelingen. Het plan van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) om mensen via pendeldiensten van en naar de wal te vervoeren bleek juridisch onhoudbaar, en kreeg veel kritiek. Wél wordt nog gezocht naar een plek aan de kade, waar de schepen kunnen liggen. ‘De druk op de hele asielketen is nog steeds heel groot’, reageert VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans.

U bent deze week in Ter Apel geweest. Wat viel u op?

‘De acute crisis aan de poort - de beelden die we eerder zagen, van honderden mensen die buiten op het gras moesten slapen - is voor nu even voorbij. Die mensen zitten in tijdelijke opvanglocaties. Maar de onderliggende problemen zijn er nog; de druk ..

