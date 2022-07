Burgemeester in tijden van boerenprotesten: ‘Er zijn demonstraties waar de politie harder ingrijpt’

In de Gelderse gemeente Voorst werden deze week omgekeerde vlaggen opgehangen en dumpten boeren afval op de snelweg. Burgemeester Paula Jorritsma-Verkade over haar omgang met de boerenprotesten.

Wat is dit voor tijd voor u als burgemeester?

‘Het liefste zou je een zomer willen waar iedereen geniet van rust en lekker weer, maar door het stikstofkaartje van het kabinet met bijbehorende maatregelen is het een andere zomer geworden dan menigeen had gehoopt. Het kaartje heeft ook in onze gemeente tot veel onrust geleid.’

Hoe kijkt u naar de boerenprotesten van de afgelopen dagen, met soms levensgevaarlijke acties?

‘Wat er nu op de snelwegen gebeurt gaat veel en veel te ver. Vanuit verkeersveiligheid, brandgevaar, maar ook voor men..

